«Зимовщики» в Таиланде окажутся в зоне риска

Таиланд сократит безвизовый срок пребывания иностранцев с 60 до 30 дней. Кого коснутся ограничения, рассказал руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин.

В первую очередь, по мнению специалиста, проблемы возникнут у тех, кто использует выезды в соседние страны для обнуления визовой истории.

— Именно категория «зимовщиков» окажется в зоне риска, — подчеркнул Подколзин.

Помимо этого, ограничения также коснутся туристов, которые предпочитают поездки от 30 дней, передает 360.ru.

С осени 2025 года тайские пограничники могут отказывать во въезде в страну тем, кто в течение года дважды воспользовался схемой 60 плюс 30 дней или неоднократно выезжал на короткий срок и возвращался.

По словам эксперта, теперь всем, кто захочет задержаться в стране больше чем на 30 дней, придется легализовать свой статус через долгосрочные визы.

Черногория в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз намерена к осени 2026 года ввести визы для граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Черногории в России.