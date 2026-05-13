Еще один круизный лайнер изолировали после вспышки вируса

Власти Франции изолировали более 1,7 тысячи человек на круизном лайнере Ambition, который пришвартован в городе Бордо на юго-западе Франции. Причиной стала смерть 90-летнего пассажира, которая была вызвана заражением норовирусом. Об этом в среду, 13 мая, сообщил портал France24.

По словам представителей французских властей, судно компании Ambassador Cruise Line, на борту которого находились 1233 пассажира из Ирландии и Великобритании, прибыло в западный порт Бордо во вторник, 12 мая. После этого один из пассажиров лайнера скончался, а у почти 50 человек проявились симптомы норовируса.

Ночью в устье порта на борт судна поднялась медицинская бригада. Специалисты проверили работу судовой медслужбы и изучили записи о состоянии пациентов. Позднее, уже после захода судна в порт, на лайнер прибыла вторая группа врачей, которые взяли образцы для лабораторных исследований.

6 мая судно покинуло Шетландские острова, зашло в Белфаст в Северной Ирлании, Ливерпуль в Великобритании и Брест во Франции, прежде чем пришвартоваться в Бордо. Оттуда оно должно было направиться в Испанию, передает портал.

12 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который находится у берегов Испании, зафиксировали заражение хантавирусом. Он уточнил, что у девяти из 11 пациентов подтвержден вирус «андес».