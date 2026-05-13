В Абхазии туристы ящиками скупают клубнику

У туристов в Абхазии одна из главных тем – цены на клубнику. Еще в воскресенье на рынке в Сухуме ягоды продавали по 400 руб. за килограмм, а сейчас уже в 2 раза дешевле.

«По краям торговых рядов по 250 предлагают, в середине по 200 в основном, а в одном месте по 180 увидела. Взяла себе целый ящик», – поделилась туристка.

Было и дешевле, как рассказала еще одна отдыхающая, – по 150 руб. за кило, но «цыгане быстро перекупили».

«Абсолютный плюс Сухума – это рынок с местным урожаем, дешевле там не только клубника, но все фрукты, ягоды и овощи», – говорят опытные путешественники.

В курортных Гагре и Пицунде все не так доступно. Причем, как отмечают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», при покупке нужно держать ухо востро, потому что «обманывают безбожно».

«Нас так пытались в выходные в Гагре, но муж в теме, сразу пошли на контрольные весы, оказалось что на 250 граммов обвесили. Тетка молча вернула деньги, клубнику забрала, купили у другого продавца, который сразу сказал: “Взвешивайте на здоровье, у меня весы правильные”», – рассказала свою историю туристка.

Другие подписчики «Крыши ТурДома» отмечают, что Абхазия не уникальна, недорогая клубника уже появилась и в южных регионах России. Вот некоторые комментарии:

«Кабардино-Балкарская республика, Ставропольский край – 200–250 руб.», «В Краснодаре неделю назад брали по 250 за кг», «У меня в Поволжье 250 руб. клубника, на рынке. В магазинах раза в 2–3 дороже».

В центральной части России и на северо-западе нашей страны цены выше.

«Псковская область, в “Пятерочке” продают по 119 руб. по акции за 100 г», – пишет туристка.

В Москве в супермаркетах килограмм обойдется в 800–1100 руб., хотя на рынках можно найти значительно дешевле.

