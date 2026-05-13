АТОР: сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде не затронет обычных туристов

Сокращение допустимого срока безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 30 дней не затронет туристов, так как почти все поездки укладываются в две недели. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

"Данные меры не повлияют на классический турпоток в Таиланд и тем более на организованный сегмент. 99% поездок россиян на отдых на курорты Таиланда укладываются в две недели, редко - в 21 день максимум. Средний же срок тура в Таиланд, согласно отраслевой статистике, 10-11 ночей", - сказал он.

Эксперт пояснил, что сокращение срока безвизового пребывания до 30 дней направлено на борьбу с нелегальной трудовой миграцией под видом туризма, и для обычных туристов не создаст никаких проблем.

Ранее власти Таиланда достигли консенсуса по сокращению срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более 90 стран, в число которых входит Россия. По данным газеты The Nation, кабинет министров рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.