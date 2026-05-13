В турецком отеле обнаружили тело российского туриста

Российский турист найден мёртвым в номере отеля на турецком курорте Аланья, сообщает местная газета Alanya Türk.

По данным издания, сотрудники отеля заметили, что турист долгое время не выходил из своего номера. Используя запасной ключ, персонал вошёл в номер и обнаружил россиянина мёртвым.

Точную причину смерти установят после судмедэкспертизы, ведётся расследование.

Ранее стало известно, что на Пхукете после знакомства с местной девушкой пропал россиянин.