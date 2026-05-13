Президент Абхазии оценил въездной турпоток в 1,5 млн человек в год

В Абхазию ежегодно приезжает в среднем около 1,5 млн иностранных туристов, и большинство – из России. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Абхазии Бадра Гунба.

Основной поток идет из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Северного Кавказа, а также из ДНР и ЛНР. По словам главы республики, россиянам в Абхазии комфортно отдыхать из-за отсутствия языкового барьера, рублевой зоны и общей атмосферы.

При этом в страну едут гости стран СНГ и дальнего зарубежья, отметил Гунба.

Он также поделился планами создания в Абхазии круглогодичного курорта. Одним из ключевых станет развитие горнолыжного направления – концепция такого курорта была представлена на Кавказском инвестиционном форуме.

Для увеличения числа туристов из России, перевозчики с 30 апреля запустили рейсы в Абхазию по «единому» билету. Туристы смогут пересесть с самолета или поезда сразу на автобус и добраться до курортов. Таким способом можно попасть в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Эта схема будет работать до 30 сентября.