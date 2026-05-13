Российские туристы на Пхукете оказались законопослушнее британцев и французов

Полиция Пхукета с начала 2025 года по 30 апреля 2026-го зарегистрировала 269 граждан России в качестве фигурантов уголовных дел. По абсолютному числу таких случаев россияне заняли первое место среди иностранных туристов, опередив британцев и французов.

Статистику представили во время визита на остров премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракуна.

Согласно материалам правоохранителей, в отчетный период фигурантами уголовных дел также стали 143 британца и 141 француз. Эти страны вошли в тройку лидеров среди иностранных туристических рынков, если не учитывать граждан Мьянмы.

При этом относительные показатели выглядят иначе. С учетом общего числа прибытий доля россиян, попавших в полицейскую статистику, оказалась значительно ниже, чем у других стран.

По данным иммиграционного бюро, за указанный период Пхукет принял около 1,5 млн туристов из России, 350 тыс. из Великобритании и 200 тыс. – из Франции.

В пересчете на каждые 100 тыс. прибытий полиция зарегистрировала около 18 фигурантов уголовных дел среди россиян, 41 среди британцев и примерно 71 среди французов.

Всего за период с 1 января 2025-го по 30 апреля 2026 года полиция Пхукета зарегистрировала 3484 иностранных фигуранта уголовных дел. Наибольшее число пришлось на граждан Мьянмы – 946 человек, что составляет около 27% от общего количества.