Визовый центр Италии в Москве ужесточил правила приема документов

Визовый центр Италии в Москве изменил правила приема документов. С 12 мая сделать это через посредников больше не получится, говорится в сообщении визового центра.

Внутрь будут пускать только по предварительной онлайн-записи и при предъявлении паспорта. При этом доступ закроют для любых сопровождающих и представителей – речь идет об агентах, помощниках, доверенных лицах, секретарях, адвокатах, нотариусах и других третьих лицах.

Как писал ранее «ТурДом», в апреле изменилась процедура записи туристов на подачу документов. При бронировании слота визовый центр начал рассылать письма с кодами. Полученную комбинацию цифр необходимо ввести для продолжения процедуры записи. Оформление итальянского шенгена по-прежнему остается достаточно долгой процедурой в сравнении с другими лояльными к россиянам европейскими странами. Порядка 2 месяцев сейчас уходит на рассмотрение документов туриста. Еще около месяца, а то и больше придется потратить на ожидание своего времени визита с момента записи.