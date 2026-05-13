Таиланд ужесточил правила продажи и употребления алкоголя

Таиланде ужесточили правила продажи и употребления алкоголя. Обновленные нормы опубликованы в Королевской газете и вступили в силу с 12 мая. Постановление расширяет ограничения, действовавшие с 2008 года, и уточняет перечень общественных мест, где теперь запрещено спиртное.

Согласно документу, запрет распространяется на дороги, автомобили, находящиеся в движении, а также общественный транспорт. Ограничения затронули железнодорожные станции и поезда, за исключением специально обозначенных зон, включая отдельные помещения с кондиционированием на вокзале в Бангкоке.

Кроме того, продажа и употребление спиртного запрещены на общественных пирсах, пассажирских судах регулярного сообщения и автобусных терминалах по всей стране. Под действие новых правил также попали фабрики и заводы, за исключением лицензированных алкогольных производств, где дегустация необходима в рамках технологического процесса.

Отдельно власти включили в перечень запрещенных зон территории государственных учреждений и госпредприятий. Исключение сделано только для специально выделенных жилых зон, клубов и площадок для проведения церемоний. Ограничения также распространяются на общественные парки, находящиеся под управлением государственных структур.

Власти Таиланда заявили, что пересмотр законодательства связан с необходимостью усилить общественный порядок, повысить безопасность на транспортных объектах и адаптировать систему контроля к современным условиям. Контроль за исполнением новых требований поручен профильным ведомствам по всей стране.