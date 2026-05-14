Сколько туристов пересекли границу с КНР на майских праздниках

Уссурийские таможенники оформили багаж почти 71 тыс. туристов на российско-китайской границе с 1 по 11 мая, это на 18% больше, чем в праздничный период 2025 года. Наиболее активный турпоток в КНР зафиксирован 1 мая, а в РФ - 10 мая, об этом сообщает пресс-служба таможни.

"С 1 по 11 мая 2026 года через автомобильные пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" в регионе деятельности Уссурийской таможни проследовало 2 174 автобуса и 70 973 туриста, что на 18% больше по обоим показателям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Максимальное количество туристов выехало из России в Китай 1 мая (4 845 человек), въехало из Китая в Россию - 10 мая (6 065 человек)", - сообщает пресс-служба.

Начальник Уссурийской таможни Евгений Данилов пояснил, что росту числа туристов, проследовавших через российско-китайскую границу, способствовало введение в конце 2025 года безвизового режима въезда в Китай.

Больше всего туристов и автобусов с 1 по 11 мая проследовало через МАПП "Краскино". Ранее ТАСС сообщал, что Росгранстрой в 2026 году планирует завершить модернизацию трех автомобильных пунктов пропуска в Приморье: Хасан, Краскино и Пограничный. Это обеспечит увеличение их пропускной способности.