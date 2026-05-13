Власти Абхазии планируют выдавать туристам бесплатные сим-карты в самолетах

Власти Абхазии планируют выдавать туристам бесплатные сим-карты на рейсах из России. Об этом рассказал министр туризма республики Астамур Логуа.

Предполагается, что пассажиры смогут получать сим-карты еще на борту самолета по пути из Москвы в Абхазию. После прилета в Сухумский международный аэропорт туристы сразу будут иметь доступ к мобильной связи и интернету без необходимости искать точки продаж или подключать роуминг.

Кроме того, в республике намерены создать сеть туристско-информационных центров. Такие пункты планируют открыть на границе, в аэропорту и на железнодорожных вокзалах. Там путешественники смогут получить справочную информацию и помощь в ориентации по региону.

Власти Абхазии рассчитывают, что новые сервисы сделают поездки более удобными и помогут повысить привлекательность направления для российских туристов, которые остаются основным потоком гостей республики.