«Эфиопские авиалинии» увеличат частоту рейсов Москва – Аддис-Абеба

С 24 июня авиакомпания «Эфиопские авиалинии» увеличит частоту рейсов между Москвой и Аддис-Абебой до шести в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово.

Как уточняется, полеты будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья. Для пассажиров действует увеличенная норма провоза багажа – два места по 23 кг. Прямой перелeт из Москвы в Аддис-Абебу занимает около восьми часов.