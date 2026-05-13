Сотни туристов не смогли вернуться из Антальи в Санкт-Петербург

Вчерашние вечерние рейсы Turkish Airlines не вылетели вовремя из Антальи в Санкт-Петербург и должны прибыть в Пулково со значительной задержкой. В частности, TK 3106A вместо 23:55 вторника прибудет сегодня в 13:02. Рейсы TK 3118A, 3140А, 1233А ожидаются в 11:04, 12:47 и 11:06, хотя по расписанию должны были приземлится в 00:05, 00:15 и 00:40 соответственно (сейчас, согласно сервису Flightradar, они летят над Восточной Европой). Как рассказала редакции турагент, всех пассажиров разместили в отелях.

© tourdom.ru

Причина задержек непонятна – в отличие от аэропортов московского авиаузла план «ковер» в Пулково сегодняшней ночью официально не объявлялся. При этом рейс Turkish Airlines TK 403 прибыл в Санкт-Петербург согласно графику – в 00:10. Кроме того, ночью в Северной столице приземлились несколько самолетов из Антальи: SU 709 «Аэрофлота» в 01:05, XC 9298 Corendon Airlines в 02:40, PC 1574 Pegasus Airlines в 04:25.

Редакция направила запрос в пресс-службу Turkish Airlines, предложив разъяснить, в чем причина задержки вечерних рейсов.

Ранее мы написали, что из-за введенных во вторник ограничений в аэропортах туристы, возвращавшиеся в Уфу из Турции, внезапно оказались в Самаре.