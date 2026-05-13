Турист, которого обокрали в Таиланде, отсудил у туроператора 277 тыс. руб.

Суд в Красноярске обязал туроператора выплатить туристу компенсацию после кражи 2 тыс. долларов на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщили в красноярском управлении Роспотребнадзора.

Во время поездки на Пхукет летом 2024 года мужчина отдыхал в двухместном бунгало в отеле категории 3*. Вернувшись с экскурсии он обнаружил, что из номера пропал сейф, где лежали его личные сбережения – 2 тыс. долларов,Кражу официально зафиксировала полиция острова.

После возвращения в Россию потерпевший направил претензию туроператору «Крастрэвел», который организовал тур. Клиент потребовал компенсировать ущерб. По курсу на момент подачи заявления эта сумма составляла 182 тыс. руб. Ответа он не дождался и обратился в суд. К разбирательству подключился Роспотребнадзор.

По мнению ведомства, туроператор несет ответственность за «нарушение права потребителя на безопасность туристической услуги». С этим согласился и Свердловский районный суд Красноярска, который обязал компанию выплатить 225 тыс. руб. Позже вышестоящая инстанция пересмотрела решение по апелляции и увеличила сумму до 277, 5 тыс. руб. Как рассчитывался размер компенсации, в ведомстве не пояснили.