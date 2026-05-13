Почему россияне лишатся «зимовок» в Таиланде уже летом

Тайские власти приняли решение вдвое сократить срок безвизового пребывания для иностранцев. Как стало известно, уже предстоящим летом разрешенные 60 дней уменьшатся до 30. Соответствующее предложение направил в правительство глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу.

В Бангкоке официально запустили процедуру сворачивания туристических послаблений. Причиной назвали рост нелегального бизнеса и незаконных сделок с недвижимостью. Особенно остро это ударит по российским путешественникам, которые привыкли проводить в Паттайе или на Пхукете по три-четыре месяца, используя безвизовый режим как легальную возможность для длительной «зимовки». В тайском внешнеполитическом ведомстве не прогнозируют возражений со стороны других министерств.

«Срок действия безвиза должен соответствовать цели визита, а для путешественников достаточно 30 дней пребывания в стране», – заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу.

Льготные 60 дней ввели в 2024 году как временную меру для восстановления туризма после пандемии. Однако, по наблюдениям властей, это привело к массовым злоупотреблениям. Иностранцы стали въезжать по туристическим штампам, а затем заниматься коммерческой деятельностью или приобретать объекты недвижимости через подставных тайцев. Жители островов Ко Самуи и Ко Пханган обратили внимание властей на то, что увеличение безвизового срока спровоцировало рост продаж жилья иностранным владельцам с использованием подставных покупателей. Эксперты отмечают, что схожая ситуация ранее наблюдалась на Бали, когда местные жители также жаловались на аналогичные послабления.

Пхуангкеткеоу подчеркнул, что сокращение коснется всех национальностей без дискриминации. Для граждан России это означает потерю наиболее удобного и экономного варианта долгосрочного пребывания. Раньше туристы могли прилететь на 60 дней, затем совершить выезд и въезд заново или продлить разрешение в иммиграционном бюро еще на 30 дней. Теперь базовая продолжительность безвизового периода уменьшается вдвое.

Параллельно в правительстве обсуждается еще одно нововведение, которое может серьезно затронуть путешественников: обязательное оформление медицинской страховки при въезде. Тайские клиники, поясняют власти, устали лечить иностранцев без полисов, а расходы ложились на государственный бюджет. В качестве иллюстрации можно привести историю Андрея из Новосибирска. Он рассказал, как прилетел на 55 дней, купил страховку только на первые две недели, а затем попал в аварию на скутере. Больница выставила ему счет на 1200 долларов, и деньги пришлось собирать знакомым.