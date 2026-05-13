Самобытная Азия без толп туристов: сколько стоят туры в Лаос из России

Лаос вполне может стать маршрутом для тех, кто ищет в Азии более спокойную и аутентичную атмосферу. Спрос на эту страну у российских туристов пока остается нишевым, но постепенно набирает обороты. Чаще всего Лаос рассматривают как экзотическое дополнение к турам по Юго-Восточной Азии, однако есть и те, кто выбирает Лаос для полноценного путешествия. Здесь нет моря, зато есть древний Луанг Прабанг, величественный Меконг, буддийские храмы, таинственные пещеры, живописные водопады и насыщенные маршруты по Индокитаю. В АТОР рассказали, какие туры предлагают россиянам и во сколько обойдется такая поездка.

Как долететь

Прямых регулярных рейсов из России в Лаос нет — их не было никогда, хотя вопрос запуска авиасообщения обсуждается уже несколько лет. Например, в 2022 году рассматривались рейсы между Владивостоком и столицей Лаоса Вьентьяном. Пока же туристы добираются до страны с пересадками. Самые удобные варианты — через Вьетнам, Китай или Таиланд.

Маршрут через Таиланд особенно удобен для комбинированных поездок: перелет из Бангкока во Вьентьян занимает около полутора часов и стоит от 19 тысяч рублей в обе стороны на человека. Кроме того, из Бангкока до столицы Лаоса ежедневно ходит ночной поезд. Дорога занимает около 12 часов, билет стоит от 15 долларов США.

Примеры цен на перелет из Москвы во Вьентьян в мае 2026 года (на человека, туда-обратно, с багажом):

65,9 тыс. рублей — одна стыковка в Хайкоу (обратно — в Чэнду), время в пути 22 часа 35 минут

84,1 тыс. рублей — одна стыковка в Ханое, время в пути 14 часов 5 минут

85,7 тыс. рублей — одна стыковка в Гуанчжоу, время в пути 13 часов 30 минут

Сколько стоят туры и какие программы предлагают

Туры в Лаос представлены в двух основных форматах: короткие программы только по стране и комбинированные маршруты по Юго-Восточной Азии — например, с Таиландом, Вьетнамом или Камбоджей. По бюджету стоит ориентироваться минимум на 270 тысяч рублей на двоих за тур с перелетом.

Четырехдневный тур «Очарование Луанг Прабанга» стоит от 101 тысячи рублей без учета перелета. Семидневная программа «Лаос — неизведанные места силы» с посещением Вьентьяна и Луанг Прабанга обойдется от 211,9 тысячи рублей также без перелета. Восьмидневный тур «Неизведанный Лаос» с маршрутом по Луанг Прабангу, Ванг Вьенгу, Вьентьяну и Долине кувшинов стоит 476,6 тысячи рублей с перелетом. Четырехдневное «Королевство древних храмов и слонов» в Луанг Прабанге — от 119 тысяч рублей без авиабилетов.

Для тех, кто хочет совместить несколько стран, есть комбинированные туры. Десятидневный маршрут «Бангкок + Луанг Прабанг + Паттайя» стоит от 270 тысяч рублей с перелетом. Расширенная версия с добавлением Сием Риепа — от 391,4 тысячи рублей на 10 дней с перелетом. Тринадцатидневный «Большой Индокитайский вояж» по Вьетнаму, Лаосу и Камбодже обойдется от 348,1 тысячи рублей без учета перелета.