Турист из Германии отсудил компенсацию из-за занятых шезлонгов

Турист из Германии обратился с иском в суд из-за постоянно отсутствующих свободных шезлонгов в отеле. Об этом случае в субботу, 9 мая, рассказали в New York Post (NYP).

© Вечерняя Москва

Мужчина вместе со своей женой и двумя детьми приехал на 11 дней в отель Grecotel Kos Imperial на греческом острове Кос в августе 2024 года — тогда он заплатил более восьми тысяч долларов.

По словам туриста, каждое утро они не успевали найти свободные кресла, несмотря на запрет отеля занимать их полотенцами. За все время отпуска семья смогла найти только два бесплатных шезлонга.

Немец решил обратился в суд, который принял решение в его пользу и подтвердил, что вина лежит на туроператоре. В результате мужчина получил 1,2 тысячи долларов компенсации, уточнили в издании.

До этого российских туристов, купивших путевки по системе «Фортуна», по которой компания сама подбирает отель, у туроператора Anex Tour, заселили в заброшенный египетский отель с антисанитарией.

Нелегальные гиды также встречаются во многих странах, но особенно остро эта проблема стоит в Египте. «Вечерняя Москва» разбиралась в этом вопросе вместе со специалистами.