В РФ спрос на бронь отелей в Румынии и Канаде вырос за год вчетверо

Спрос россиян на бронирование отелей в Румынии и Канаде на предстоящее лето вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, также за год существенно выросла популярность поездок в Абхазию, Сербию и Китай. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Согласно статистике, наиболее резкий скачок спроса на отели зафиксирован в Румынии - количество бронирований отелей на лето там увеличилось на 280%. Вторую строчку заняла Канада с показателем +275%, а на третьей - Абхазия, интерес к объектам размещения в которой вырос на 95%. Также в список стран с самой заметной положительной динамикой вошли Сербия (+65%), Китай (+59%), Мальта (+50%), Турция (+43%), Черногория (+40%), Марокко (+38%) и Кипр (+33%)", - рассказали в компании.

Всплеск интереса к Румынии может быть связан с тем, что путешественники активно используют страну не только для отдыха, но и как новую, более доступную точку въезда в Европу. Канада может привлекать туристов природными достопримечательностями, Абхазия - отсутствием визовых преград и демократичными ценами на проживание. Рост интереса к Китаю связан с расширением полетных программ и укреплением деловых и туристических связей.

Сербия, Турция и Черногория продолжают привлекать стабильным авиасообщением и понятными правилами пересечения границы. Интерес к Черногории может быть также подогрет новостями о возможности вхождения страны в состав Шенгенской зоны, пояснили эксперты.

Среди государств, интерес к которым снизился больше всего, оказались Филиппины (-81%), Южно-Африканская Республика (-75%), Швейцария (-73%), Испания (-63%) и Италия (-54%), добавили в компании.