Что приготовил для российских туристов приграничный Китай

С 7 мая открылась международная речная навигация на Амуре - теплоходы связали китайский Фуюань с Хабаровском. Первым рейсом к соседям отправилась и корреспондент "РГ".

Быстро, но без пельменей

Фуюань хабаровчанам хорошо знаком. В народе его панибратски называют Фунькой. Туда когда-то горожане гоняли "помогаями", или "кирпичами", - везли "на себе" сумки с "некоммерческим" товаром для коммерсантов. Получались бесплатные заграничные экономтуры - пару дней гуляешь, ешь китайскую еду. Сегодня "помогаи" ушли в прошлое. Все туристы едут на свои - рейс на скоростном теплоходе "70 лет Победы" обошелся в 15 тысяч.

Летим по водной глади, быстро удаляясь от Хабаровска. Пейзажи не радуют разнообразием. Да уж, не позавидуешь тем, кто четыре часа тащится в Фуюань на тихоходном китайском "Лункэ", единственное преимущество которого - билеты по 6,5 тысячи рублей. Впрочем, есть еще бонусы.

- Там пельмени варят. Люди бывалые берут кое-что с собой под эту закуску, - смеется турист из Хабаровска Валерий.

В полдень мы оставляем отпечатки пальцев на китайской таможне. А за ограждением собираются китайцы, заглядывают в окна, снимают приехавших на телефоны. Стоило спуститься на улицу, как нас тут же взяли в кольцо. Через минуту в руках больше десятка визиток.

Чем грязней, тем вкусней

В Фуюане ненавязчивый сервис - русские туристы его не ждут, а китайцы не спешат предлагать. Оглядываю гостиничные номер и сразу бегу на ресепшн, чтобы поймать нашего китайского куратора.

- Антон, у меня номер грязный. Пол весь в пятнах. - Грязный? Это нормально, - отмахивается Антон. - Да не обращайте внимания. Поверьте, самая классная еда в кафешках самого жуткого вида, где столы липкие и прочая "красота". Я сюда уже 20 лет езжу, - уверяет хабаровчанка Виолетта.

Туристы разбегаются по магазинам. Первые покупатели могут выторговать хорошие скидки. Приезжих хватают за руки, ведут по торговым точкам. Китайцы нам рады, хвалят на все лады. Вот где россиянам можно повышать самооценку!

- Зачем тебе примерочная? Ты красивый, мерь прямо тут, - с восхищением в голосе заявляет китаец Леша.

И туристы покорно сбрасывают верхнюю одежду в бесконечных рядах с товарами.

- Мы ждали русского туриста - это наш основной потребитель. Да, сейчас эпоха дистанционной торговли, зимой принимал заказы и отправлял товар. Но это не то. Люди сюда едут за общением, чтобы посмотреть все самому, примерить на себя разные образы. Даже просто набрать всякой всячины в магазинчиках, где все от двух юаней, - рассказывает предприниматель Саша "Четыре сезона".

Саша - пример клиентоориентированности. Часть нашей группы сразу спешит к нему. Он всем рад, обнимается, интересуется, как дела, как детишки-мужья-жены, принимает и передает приветы.

- Саша, ты пока на крыльце с девчонками болтал, я куртку твою продала, держи деньги, - протягивает ему юани одна из туристок. - Вот это я понимаю - друзья! Они даже работать за меня готовы, - смеется китаец.

В ресторане "У Миши и Зои" гостей встречает веселый хозяин, который громко хохочет. Каждому приятно его внимание. Причем он готов принять тебя в любое время! В шесть утра здесь уже открыто. Миша, который спал на одном из диванов, смеется:

"Не переживай, час назад гости разошлись, все караоке пели. Весело же!".

Тишина в библиотеке

Чем развлечь себя туристу в Фуюане? Китайцы сделали отличную набережную с дорожками для бега, велодорожкой и променадом. Здесь чисто, есть лавочки. Аккуратные тропки уводят в сторону, где можно посидеть у озера с лотосами (но пока не сезон). Интересно понаблюдать за местными пенсионерами. Их песни разносятся по набережной. Пожилые китайцы живут активной жизнью: танцуют, занимаются физкультурой под музыку.

Трехэтажная библиотека - еще одна достопримечательность. До самого потолка полки с книгами на нескольких языках. Есть и русские авторы. Даже дальневосточные, например, Николай Наволочкин. Дотягиваюсь до верхней полки, встав на цыпочки… Да это муляж! Второй и третий этажи - для самостоятельной работы с настоящими книгами и журналами. Заглядываем в залы, стараясь не шуметь.

- А-хррррррр!

Этот звук ни с чем не перепутаешь - в холле спит китаец.

Богатырский храп никого не смущает.

- Для китайцев библиотека - это место встреч в первую очередь, а чтение потом. Они приходят сюда поболтать, посидеть в кафе и даже вздремнуть. Здесь бывает много молодежи. Ребят не выгоняют, видимо, в расчете на то, что чтение у них войдет в привычку, - делится наблюдениями туристка из Хабаровска Елена.

Вечером в 20 часов по хабаровскому времени на центральной площади Фуюаня начинаются танцы. К фонарному столбу прикручено зеркало, перед которым прихорашиваются китайские пенсионеры. Четко по времени звучит свисток, возвещающий старт веселья. Нарядные старички распахивают веера и под пронзительную музыку начинают ритмичное движение. Растягиваются по площади, и кажется, что танцем охвачено все кругом! Внимание туристов их не смущает, они улыбаются на камеру. Пробую повторить движения за ними. Да, не так все просто - для этого нужна сноровка. И после таких танцев у неподготовленного человека руки отвалятся.

На этом бесплатные развлечения заканчиваются и начинаются платные. За обзорную экскурсию по Фуюаню берут по 150 юаней с носа. И вот первый сюрприз - наш гид Юра с трудом говорит по-русски. Да ему, похоже, не о чем нам рассказывать.

- Едем на стеклянный мост, - говорит Юра.

Сворачиваем с трассы в лес, идем по деревянной тропинке. Догадываемся, что это экотропа - на деревьях таблички с иероглифами. Минут через 15 мы на месте. Небольшая прозрачная площадка разочаровала. И вдруг мы увидели страусов. Гигантские птицы хлопали крыльями совсем рядом с нами.

Следующая остановка - нанайская деревня. Домики жилые и выстроенные для туристов сильно отличаются. Здесь все живет в ожидании турпотока. Есть фотозоны, магазинчики, кинотеатр под открытым небом. Гостевые дома стоят пустые.

Конечная точка экскурсии - площадь Солнца на Большом Уссурийском острове. Это самая северо-восточная точка Китая, откуда отлично видно Россию, а конкретно - пограничное село Казакевичево на берегу Амурской протоки и часовню святого воина Виктора на нашей части острова. Площадь популярна у китайцев - они едут сюда встречать рассвет. Заодно поглазеть на россиян - здесь дают напрокат бинокли и подзорные трубы.

Мы не успеваем соскучиться по России - туры в Фуюань длятся не более трех дней.