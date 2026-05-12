Россиян доставят в Анталью за восемь тыс. рублей с багажом

В агрегаторах можно найти дешевые авиабилеты в Анталью – всего за 8 тыс. руб. в одну сторону. Правда, вылететь на турецкий курорт из Самары придется уже послезавтра. Такой вариант предлагает авиакомпания Corendon Airlines. В стоимость входит провоз багажа до 20 кг, а время в пути составит менее 5 часов.

При покупке round trip также доступны недорогие варианты у этого перевозчика. В частности, 21 и 22 мая добраться из Антальи в аэропорт Курумоч можно всего за 7 тыс. руб.

Если же возвращаться из Турции 20 мая, можно приобрести билеты на самолет AZUR air за 5 тыс. руб. или на лайнер Corendon – за 6.

Таким образом, если скомбинировать рейсы двух авиакомпаний, перелет из Самары в Анталью и обратно с 14 по 20 мая может обойтись в 13 тыс. руб.

Из других российских городов перелет на турецкий курорт в мае будет заметно дороже. Например, минимальная стоимость one way из Москвы в Анталью составляет 10 тыс. руб. Такой вариант также предлагает Corendon, но он подходит далеко не всем туристам, поскольку вылет предстоит уже завтра. На 14 мая цены начинаются от 13 тыс. руб. (у авиакомпании «Уральские авиалинии»).

За перелет туда и обратно с 14 по 20 мая туристу придется заплатить от 24,5 тыс. руб. – столько стоят билеты «Победы» без багажа. Если взять с собой чемодан, стоимость увеличивается до 31 тыс. руб.

Вдвое дороже, чем из Москвы, путешествие в Анталью обойдется туристам из Санкт-Петербурга. На 14 мая наиболее бюджетный вариант предлагает турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Билет в одну сторону стоит 20 тыс. руб., при этом багаж включен в тариф.

Round trip на прямых рейсах из Пулково в Анталью в мае можно найти от 40 тыс. руб. – такие предложения также есть у Pegasus.