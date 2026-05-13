Маршруты из Приморья в Северную Корею постепенно набирают обороты

Сегодня во Владивостоке встречали российских туристов, которые в преддверии Дня Победы отправились в Корейскую Народно-Демократическую Республику на туристическом поезде. Путешественники посетили места захоронения воинов, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов, и отдали дань памяти подвигу советского солдата, который спас от фашистской чумы не только Европу, но и народы Азии. Намечаются и другие маршруты.

Россияне возложили цветы к памятнику Советским воинам на горе Комаль в городе Чонджине. Также в рамках акции "Огни памяти" на монументе Советским воинам в Расоне была установлена памятная лампада с частицей пламени от российского Вечного огня.

Запланировано, что всего поезд Победы совершит в КНДР четыре рейса. Программа путешествия рассчитана на четыре дня. Помимо памятных мероприятий российские туристы смогут увидеть значимые исторические места КНДР, посетят экологические тропы и оранжереи, а также остров Пипха, познакомятся с местной культурой и кухней.

- КНДР посетили 77 российских туристов. Самой младшей из них недавно исполнилось полтора годика. Для путешественников предоставили комфортабельный поезд, все было прекрасно организовано и с корейской стороны, - рассказала "РГ" о первой поездке Инна Мухина, гендиректор компании-туроператора, которая выступает основным организатором проектов в этом направлении. - Группу сопровождал профессиональный историк, который рассказывал о событиях советско-японской войны, а также о подвигах солдат и офицеров, которые погибли и были захоронены на корейской земле. В частности, никого не мог оставить равнодушным рассказ о подвиге санинструктора батальона морской пехоты Марии Цукановой, которая вынесла из боя 50 раненых бойцов, затем долго билась в окружении и попала в плен в бессознательном состоянии. Японцы зверски замучили девушку.

Это не первый опыт приморцев по организации тематического железнодорожного тура, посвященного Дню Победы. Ровно год назад, в мае 2025 года, в КНДР по маршруту Владивосток - Расон - Владивосток впервые отправился поезд с 96 туристами, которые приехали из разных концов страны. Организаторы тура и ответственные организации двух стран дату отправления поезда специально подгадали так, чтобы туристы смогли попасть в КНДР точно в День Победы, 9 мая.

Приморский туристический бизнес постепенно осваивает северокорейское направление. Существует несколько туров, которые позволяют побывать в одной из самых закрытых, но от этого не менее интересных стран мира. В конце апреля 2026 года туристам был предложен тур "Три границы, три страны за семь дней". Он стартует и заканчивается во Владивостоке. Программа позволяет за неделю побывать в России, Китае и КНДР.

В Корее туристов ждут культурные мероприятия, живописная природа, памятники, а также восхождение на священную для корейцев гору Сахян. Далее маршрут продолжится уже в китайском городе Хуньчуне. Здесь группы смогут расслабиться на горячих источниках, прогуляться по парку Фанчуань и поучаствовать в насыщенной программе в парке "Бохайское царство". Российская часть маршрута также по-своему уникальна: туристы на автобусе едут через Хасанский муниципальный округ, на территории которого располагается национальный парк "Земля леопарда" и Морской заповедник. В целом программа может иметь разные варианты, если турист будет готов доплатить.

Путешествие по кольцевому маршруту длится около семи дней. На сайте туристического агентства указана стоимость тура - 27,5 тысячи рублей и 350 долларов США с каждого участника. Обратите внимание, что в КНДР, стране, в отношении которой введены жесткие западные санкции, оплату за услуги, продукты и прочие приобретения от иностранных туристов принимают в американской валюте.

В целом только из Приморья туристы могут съездить в КНДР по десятку маршрутов, в том числе и авиационных. Кстати, предоставляют приморские туроператоры и возможность попасть в страну идеологии чучхе на поезде и из Москвы.

Однако настоящий всплеск туристических поездок из России в КНДР прогнозируется после введения в строй автомобильного моста через пограничную реку Туманную. В апреле прошла стыковка этого сооружения. Мост, соединяющий наши страны, обещают окончательно сдать уже в июле.

В последние годы КНДР также развивает международный туризм и особое внимание уделяет российским путешественникам. В городе Вонсан в 160 километрах от Пхеньяна крупный курортный комплекс "Вонсан-Кальма" уже принимает отдыхающих из России.