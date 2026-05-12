Turkish Airlines восстановила чартерные рейсы в Турцию из России

Авиакомпания Turkish Airlines восстановила объем чартерных перевозок из Санкт-Петербурга в Турцию на самолетах дочернего перевозчика AJet. На это обратили внимание турагенты.

В частности, на ближайшие майские даты в системах онлайн-бронирования есть туры в Анталью с вылетом из Пулково рейсом TK 3141 в 01:25. По данным сервиса Tourvisor, вылеты запланированы пять раз в неделю. С июня доступны туры с отправлением из Пулково на TK 3127 и TK 3139. В начале месяца заявлены четыре частоты. Летать из Санкт-Петербурга собираются в дневное время – в 12:45 и 12:55.

Туроператоры подтвердили редакции TourDom.ru эту информацию.

«Рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Петербурге восстановлены в полном объеме», – сообщили, в частности, в компании Coral Travel.

Ранее чартерная программа из Пулково на начало лета была сокращена. Туристов, уже купивших туры с перелетом AJet на июнь, туроператоры пересадили на лайнеры авиакомпании Southwind Airlines. Изменения затронули, в частности, отправление 3 июня и, вероятно, были связаны со снижением спроса в начале летнего сезона.

При этом регулярное расписание Turkish Airlines осталось без изменений. В авиакомпании пояснили редакции TourDom.ru, что сокращения, вызванные ростом стоимости авиакеросина, коснулись лишь отдельных направлений и не затронули рейсы в Россию.