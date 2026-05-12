Туристам советуют отказываться от поездок в праздничные дни

К майским праздникам 2026 года российские туристические компании готовятся работать в условиях повышенной неопределённости. Согласно исследованию Profi.Travel, 76% турагентств сообщают своим клиентам о возможных сложностях с перелётами в этот период. 23% опрошенных (почти четверть) идут дальше: они советуют отказаться от поездки в праздничные дни и выбрать альтернативные даты, например, после 13 мая.

Основание для таких рекомендаций — опыт 2025 года. Тогда из-за угроз атак беспилотников периодически закрывались аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Пик проблем пришёлся на инцидент с БПЛА в диспетчерском центре Ростова-на-Дону, после которого были временно остановлены 13 авиаузлов на юге страны. Пассажиры ждали вылета до 20 часов, что срывало планы на отдых.

Турагенты, особенно специализирующиеся на перелётах из столицы, чаще других предупреждают клиентов. Однако 15% опрошенных агентств распространяют эту практику на все крупные города. Среди рекомендованных мер: фиксировать время и содержание разговоров с представителями авиакомпаний, не бронировать отель до официального отказа перевозчика и иметь при себе наличные деньги на случай отключения мобильного интернета.

Если клиент не может перенести дату из-за личных обстоятельств или согласованного отпуска, агентства предоставляют подробный чек-лист действий при задержке рейса. При этом пассажирам советуют самостоятельно разыскивать сотрудников авиакомпании в аэропорту, а не ждать, когда они подойдут.

Опросы фиксируют снижение спроса на туры в майские праздники по сравнению с прошлым годом. Туристы не хотят повторения ситуации 2025 года, когда вместо пляжа им пришлось ночевать в зоне вылета. Туристический рынок адаптируется: агенты превращаются не просто в продавцов путёвок, а в консультантов по безопасности, которые честно предупреждают — рискованно, подумайте.