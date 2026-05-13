У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха фиксируют повышенную активность акул

В преддверии лета в египетских курортных зонах Красного моря осложнилась ситуация с акулами. Экологи заповедников сообщают, что хищники подтягиваются к берегам Хургады и Шарм-эль-Шейха вслед за косяками рыбы. Дополнительным фактором риска стало приближение Курбан-байрама: суда, перевозящие живность для жертвоприношений, часто привлекают акул.

Власти Египта, обеспокоенные возможными нападениями, ввели дополнительные меры безопасности на пляжах. Теперь в штате каждого отеля обязательно должен быть квалифицированный спасатель, персонал обязан уметь оказывать первую помощь, а вдоль береговой линии организовано дежурство моторных лодок. Кроме того, после нескольких случаев гибели животных с проходящих судов, которые могли привлечь хищников, вдоль курортов начали работать специальные патрули.

Туристам, отдыхающим в Египте, специалисты советуют не пренебрегать правилами безопасности. Купаться следует только в оборудованных зонах либо рядом с рифовой стеной. Нельзя далеко заплывать и отправляться в море в одиночку. Если вы заметили акулу, не паникуйте и без резких движений направляйтесь к берегу.

Несмотря на тревожные новости, российские туристы по-прежнему активно выбирают Египет для отдыха. На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и закрытых европейских направлений египетские курорты остаются доступными благодаря короткому перелёту, понятной логистике и стабильным ценам. Власти страны, в свою очередь, заверяют, что делают всё возможное для обеспечения безопасности гостей. Вдоль побережья уже начали курсировать дополнительные патрули.

