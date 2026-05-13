Чем туристов удивляет рынок Чорсу в Ташкенте

Если хочется увидеть настоящий Ташкент, без туристического лоска и красивых открыток, дорога одна — на Чорсу. Здесь город показывает себя таким, какой он есть: шумным, теплым, немного хаотичным и невероятно живым. Стоит зайти под огромный голубой купол базара, и тебя моментально затягивает в этот восточный водоворот запахов, голосов и красок.

Воздух здесь пропитан специями, свежей зеленью и горячим хлебом. Лепешки пекут прямо на глазах у покупателей, и аромат стоит такой, что пройти мимо просто невозможно. Рядом режут сладкие узбекские дыни, дают попробовать, улыбаются, спорят о цене, зазывают к прилавкам. И все это не выглядит постановкой для туристов — базар живет своей обычной жизнью, отмечает автор канала «travelstar_ushka | Трэвелстарушка».

Чорсу давно стал сердцем старого Ташкента. История этого места тянется еще со времен Великого шелкового пути. Считается, что торговля здесь шла больше двух тысяч лет. Когда-то на этом месте продавали ткани, зерно, специи, украшения и даже лошадей. Само слово «Чорсу» переводится как «четыре пути» — так называли перекрестки больших торговых дорог.

После землетрясения 1966 года рынок сильно пострадал, а позже его перестроили. Именно тогда появился знаменитый бирюзовый купол, который сегодня знают почти все, кто бывал в Ташкенте. Огромное сооружение диаметром около 80 метров сразу бросается в глаза. Снаружи купол переливается на солнце, а внутри спасает от жары и духоты. Даже в самый знойный день здесь относительно прохладно благодаря продуманной вентиляции.

Под куполом — целый отдельный мир. На нижних уровнях продают мясо и молочные продукты, выше — орехи, сухофрукты, специи и сладости. Халва всех цветов, горы изюма, сушеная дыня, козинаки, пряности в огромных мешках — глаза разбегаются моментально. Очень быстро приходит мысль, что без лишнего чемодана отсюда уехать сложно.

Вокруг главного павильона раскинулся настоящий лабиринт. Одежда, ткани, ковры, посуда, керамика, обувь и бесконечные мелочи, которые будто специально созданы для того, чтобы турист потерял контроль над покупками. Но даже если ничего не покупать, гулять здесь все равно интересно.

Вот хозяйка долго выбирает зелень, проверяя запах каждого пучка. Рядом продавец угощает кусочком дыни. Чуть дальше шумная семья набирает сладости детям, а мимо катят тележку, из которой доносится звонкий смех мальчишки. И ты просто стоишь посреди всего этого шума и понимаешь: именно так и выглядит настоящий восточный базар.

Отдельная история — местные «обжорные ряды». Самса, плов, манты, чай, горячие лепешки — все готовят прямо при посетителях. А еще там продают потрясающий ханум: тонкое тесто и столько начинки, что остановиться сложно.

Местные советуют приходить сюда пораньше, часам к восьми или девяти утра. В это время прилавки уже ломятся от товаров, но толпы еще не такие плотные. И лучше брать с собой наличные — на рынке они точно пригодятся.

Кстати, тут могут быть специальные цены для приезжих. Туристу могут накинуть в два-три раза, а то и больше, поэтому торгуйтесь, писал ранее «ГлагоL».

Сегодня Чорсу остается не просто крупнейшим крытым рынком Центральной Азии, а настоящим символом Ташкента. В 2022 году купола вокруг главного павильона даже признали объектами культурного наследия Узбекистана. А добраться сюда проще простого — рядом находится станция метро «Чорсу».