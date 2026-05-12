Коснется ли российских туристов дефицит авиатоплива в Европе?

В Европе складывается тревожная ситуация с авиаперевозками из-за роста цен на авиационное топливо, пишут мировые СМИ. По оценкам аналитиков JP Morgan, гарантированных запасов керосина перевозчикам может хватить лишь до середины – конца мая. И если проблемы с поставками затянутся, авиакомпании начнут сокращать перевозку на менее прибыльных маршрутах и перекладывать растущие расходы на пассажиров. В итоге стоимость авиабилетов продолжит увеличиваться, а выбор удобных стыковок и направлений сократится.

© tourdom.ru

Некоторые перевозчики уже пошли на сокращение программ. Немецкая Lufthansa объявила об отмене 20 тыс. рейсов в ближайшие полгода ради экономии топлива, а KLM снимает часть частот на популярных европейских направлениях.

Российский рынок тоже не останется в стороне. По словам экспертов, отечественные авиакомпании выполняют рейсы в те же зарубежные аэропорты, где могут возникнуть проблемы с заправкой. Внутри России серьезных рисков пока нет, а вот международные перевозки уже столкнулись как с удорожанием топлива, так и с ограничениями по его доступности на дальнемагистральных направлениях. Наибольшие сложности в Египте и странах Юго-Восточной Азии.

На фоне роста стоимости керосина авиакомпании, работающие на российском рынке, уже начали корректировать топливные сборы, что отразилось на стоимости билетов. За последние месяцы их увеличили Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Emirates, flydubai, а также некоторые перевозчики, выполняющие рейсы в Египет, Таиланд и Вьетнам.

Собеседники TourDom.ru в отрасли говорят, что пока сложно оценить масштаб возможного кризиса. «Сейчас в Европе эта повестка действительно звучит из многих уст. Чем закончится, никто не знает. Возможно, это просто страшилка», – отметил один из экспертов.

Руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что глобальных проблем нет и обстановка искусственно нагнетается.

«Поставки нефти в Европу идут из Казахстана, России и Венесуэлы – проблем с топливом нет. Европейские перевозчики страдают не из-за дефицита, а из-за вынужденных облетов Ирана и России. Это ударило по их конкурентоспособности в перелетах между континентами. Внутри же Европы все предсказуемо: нефть подорожала – выросла стоимость билетов», – сказал TourDom.ru эксперт.

Ранее мы написали, что туристов в Европе ожидает лето с дорогими авиабилетами и отменами перелетов.