Смертельный круиз завершен: пассажиры MV Hondius отправлены по домам

Власти испанского острова Тенерифе эвакуировали всех пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. На сушу доставили более 120 человек. Домой, в свои страны, они отправляются спецрейсами после тщательного осмотра врачей. За ситуацией следит специальный корреспондент «МИР 24 Артем Васнев.

Вспышка хантавируса на борту круизного судна MV Hondius спровоцировала серьезные проблемы с психическим здоровьем у части пассажиров. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Зафиксированные случаи нервных срывов среди находящихся на лайнере людей стали прямым следствием их длительного пребывания в замкнутом пространстве.

«Это не COVID. Среднестатистическому человеку не нужно беспокоиться о хантавирусе в этой ситуации. Испанские власти очень тщательно и целенаправленно следят за этими людьми. Они сходят с корабля, садятся в небольшие лодки, в автобусах они находятся на расстоянии друг от друга, поэтому нет риска для окружающих.

Появились кадры отправки лайнера в порт приписки в Нидерланды. Смертельный круиз закончен. На борту MV Hondius от хантавируса погибли три человека.

Эвакуированные с лайнера пассажиры делали селфи у трапа самолета. Вывозные рейсы с Тенерифе. Дальше домой и жесткий карантин. Пять австралийцев и один новозеландец уже прибыли в Нидерланды и ждут репатриации в Австралию. Рейс власти страны обещают организовать в течение 48 часов.

«Это сложная задача, учитывая расстояние между Нидерландами и Австралией, а также необходимость найти компанию, готовую зафрахтовать самолет, который будет подчиняться, очевидно, довольно строгим санитарным требованиям по окончании полета, отметил министр здравоохранения Австралии Марк Батлер.

Заразиться хантавирусом можно, вдохнув пыль, которая образовалась в местах обитания мелких грызунов. Поэтому уборку, например, на даче или в подвалах стоит проводить в маске. Коварство хантавируса в том, что человек больше месяца может не чувствовать присутствие заразы в организме.

Как утверждают европейские СМИ, нулевым пациентом смертельно опасной инфекции стал 70-летний ученый-орнитолог, который умер, как и его супруга. По данным журналистов, они вместе путешествовали по Южной Америке, наблюдая за птицами.