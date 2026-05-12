Новые правила в аэропорту Антальи принесли туристам новые проблемы

После изменения правил предоставления индивидуальных трансферов в аэропорту Антальи могут возникнуть задержки при ожидании машины. Такие опасения уже высказывают турагенты.

«Сколько пассажирам придется ждать водителя? И успеют ли их посадить в машину и выехать за отведенные 15 минут бесплатной парковки?» – спрашивают в соцсетях.

Как сообщает издание Antalya Hakkında, сегодня в аэропорту Антальи проходит забастовка водителей. В 13:00 сотни автомобилей собрались у ВЦ ANFAŞ, чтобы выразить свое несогласие с политикой аэропорта. Дежурят наряды полиции, которые проводят переговоры с группой водителей.

О проблемах, возникающих у туристов и водителей, редакции TourDom.ru рассказал представитель трансферной компании Данил. По его словам, нововведения неудобны как для туристов, так и для самих перевозчиков.

Раньше перевозчики лично встречали пассажиров на парковке Терминала 2. Теперь все машины должны находиться на бесплатной парковке Терминала 1. «У второго оставили совсем небольшой участок – примерно на 30 авто, куда можно заехать только для посадки пассажиров», – пояснил наш собеседник.

На въезде и выезде с этой маленькой парковки образуются серьезные пробки. В результате с момента выхода туриста из аэровокзала до посадки в автомобиль может пройти до получаса – в зависимости от загруженности парковки. «Сейчас одних туристов забрали через 10 минут, других – только через 20», – рассказал Данил.

При этом водитель не может заранее заехать на парковку у Терминала 2 и ждать пассажиров.

«Если за 15 минут не успел забрать туриста, например, из-за того что он задержался или из-за очереди на выезде, придется заплатить штраф – 1000 лир (около 30 долларов). Иногда водитель зарабатывает за трансфер меньше, чем сумма штрафа», – отметил представитель транспортной фирмы.

«Хочется спокойно посадить пассажиров, загрузить багаж, особенно если это семьи с детьми или пожилые люди. А по новым правилам нужно делать все максимально быстро и сразу уезжать», – добавил Данил.

Помимо штрафов, у трансферных компаний теперь появятся и другие дополнительные расходы – им придется оплачивать работу сотрудников, которые встречают туристов и сопровождают их к машинам.

Впрочем, собеседники TourDom.ru не исключили, что новая система пока работает в тестовом режиме, и в дальнейшем ее могут скорректировать.