Тепло, море и сакура: отличные страны для отдыха весной

Холода наконец-то выключили. Серость и пуховики-одеяла отправляются на антресоли, а это значит — пора валить туда, где уже пахнет весной, а не мокрым асфальтом. Причем штурмовать визовые центры и собирать справки о доходах не придется. Ловите список мест, где картинка меняется мгновенно.

Беларусь: за выходные и без драмы

Идеальный план, если выгорели и нужно просто сменить обстановку на пару дней. Весенний Минск — это когда город буквально «отмывают» до блеска, отмечает канал «Авиасейлс».

Что делать: Забудьте про скучные проспекты. Идите сразу на Октябрьскую — там среди старых заводов и крутых муралов спрятаны лучшие кофейни города. А если тянет к природе, катите в Беловежскую пущу. Увидеть огромного зубра в паре метров от себя — это такой детский восторг, который не заменит ни один путеводитель.

Как ехать: Хватит обычного российского паспорта.

Грузия: когда хочется тепла и вина

Тбилиси весной — это отдельный вид любви. В воздухе магнолии, а на верандах уже вовсю пьют вино.

Что делать: Просто потеряйтесь в Старом городе. А когда хачапури перестанут в вас влезать, поезжайте в Кахетию за тишиной или в Сванетию — смотреть на суровые горы.

Как ехать: Нужен только загран. Жить без визы можно хоть целый год (мечта фрилансера).

Азербайджан: между будущим и прошлым

Баку в это время идеален: солнце уже припекает, но каспийский ветер еще не превратил город в духовку.

Что делать: Плутать в лабиринтах Ичери-шехер (того самого, где «черт побери!»), ориентируясь на запах кутабов с зеленью. А вечером — на набережную к «Пламенным башням», смотреть, как город превращается в декорации к фантастическому фильму. Если хочется странного — в Нафталане можно буквально искупаться в нефти. Кожа будет в шоке, но довольна.

Как ехать: Загранпаспорт, 90 дней без виз.

Сербия и Черногория: балканский вайб

Сербия — это про еду и брутальный Белград. Огромные порции плескавицы (берите одну на двоих, серьезно!) и прогулки по крепости Калемегдан.

Если хочется моря — соседняя Черногория. Весной в Которе еще можно дышать, а не пробираться сквозь толпы туристов с круизных лайнеров. За тишиной и нереальными закатами поезжайте на юг, к Улциню.

Как ехать: Загран. В Сербии можно быть 30 дней, в Черногории тоже.

Казахстан: тюльпаны и горы

Казахстан весной — это когда в Алматы ты утром катаешься на лыжах в Шымбулаке, а через час спускаешься в центр города, где уже +20 и все сидят на летниках.

Что делать: Ловить момент, когда в степях цветут дикие тюльпаны, и ехать к бирюзовым озерам — они сейчас выглядят круче, чем на любой открытке.

Как ехать: Можно по внутреннему паспорту РФ.

Южная Корея: для эстетов

Если готовы к долгому перелету, Сеул в конце марта встретит вас облаками сакуры. Это реально выглядит как оживший Pinterest.

Что делать: Пикник под розовыми деревьями в парках и тотальный забег по магазинам косметики. А потом — в Пусан, есть морепродукты прямо на рынке у океана.

Как ехать: Нужен загран и электронное разрешение K-ETA (сделайте его минимум за пару недель).

Хватит листать ленту. Проверьте срок действия загранника, забронируйте какой-нибудь симпатичный чердак в старом городе и просто поезжайте. Весна слишком короткая, чтобы просидеть ее в офисе.

