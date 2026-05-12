Перспектива безвиза с тремя азиатскими странами удивила туристов

Российские туристы удивились перспективе безвиза сразу с тремя азиатскими странами – Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. О том, что Москва активно прорабатывает соглашения об упрощении въезда с этими государствами, сообщили в Минэкономразвития. По словам представителей ведомства, договоренности могут быть достигнуты уже в ближайшее время.

Впрочем, реакция туристов оказалась неоднозначной. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» больше всего удивились упоминанию Малайзии: многие напомнили, что россияне и сейчас могут въезжать туда без визы на срок до 30 дней.

«Так Малайзия же и так доступна без визы», – пишут пользователи.

Другие поясняют, что соглашение, вероятно, будет носить взаимный характер: сейчас малазийцам для поездки в Россию виза все еще требуется.

При этом обсуждение быстро перешло к самой стране. Опытные путешественники уверены: Малайзия сильно недооценена российским рынком. По их словам, большинство туристов ассоциирует направление лишь с башнями Куала-Лумпура и duty free на архипелаге Лангкави, хотя на деле возможностей для отдыха здесь гораздо больше.

В комментариях вспоминали острова Реданг, Перхентианы и Тиоман, богатый подводный мир и тропическую природу Борнео. Некоторые подписчики канала рассказывали, что объехали практически всю страну и считают ее одной из самых разнообразных в Юго-Восточной Азии.

«Везде интересно, особенно острова. Снорклинг, подводный мир, традиционные города, а еда просто моя любимая», – делятся впечатлениями туристы.

В то же время туристы признают: главная проблема Малайзии – не визовый режим, а сложная логистика. Добраться до популярных островов зачастую неудобно и дорого, а прямых рейсов пока нет, хотя власти азиатской страны очень рассчитывают на их запуск. Например, в июне самый дешевый билет из Москвы на Лангкави обойдется в 30 тыс. руб. в одну сторону, лететь придется почти 20 часов с двумя пересадками – в китайском Чунцине и Куала-Лумпур. Есть варианты и с одной стыковкой: рейсами «Победы» и Batik Air Malaysia через Ташкент и Emirates через Дубай. Но добираться все равно долго – 31 и 37 часов соответственно. Во многом из-за логистики Малайзия пока уступает по популярности Таиланду, Вьетнаму и Индонезии, несмотря на высокий туристический потенциал.

Куда прохладнее подписчики «Крыши ТурДома» отнеслись к перспективам Бахрейна и Кувейта. По мнению пользователей, эти страны сложно назвать массовыми туристическими направлениями для россиян.

«Кувейт – совсем не та страна, куда очень хочется поехать», – отмечают участники обсуждения.

Некоторые и вовсе считают, что упрощение въезда само по себе не приведет к росту турпотока:

«Перелеты лучше сделайте дешевле – и будет поток отдыхающих».

