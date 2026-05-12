Таиланд готов к сокращению срока безвиза для туристов

Министр туризма Сурасак Пханчароенворакул в очередной раз заявил, чтоТаиланд готовится сократить 60-дневный безвизовый режим для туристов и пересмотреть всю визовую систему. Об этом сообщают СМИ королевства.

По его словам, анализ турпотока показывает, что большинство иностранных путешественников остаются в Таиланде в среднем чуть более 9 дней. Исключение составляют лишь граждане Норвегии, которые обычно проводят на курортах сразу по 3 недели.

Готовое предложение по сокращению безвиза будет представлено в ближайшее время на утверждение кабмину. Министр уверен, что никаких объективных причин для блокировки инициативы в правительстве нет.

Параллельно власти намерены пересмотреть всю визовую систему и сократить или объединить некоторые категории виз. Сейчас их количество избыточно.

Он также заявил, что чиновники намерены ужесточить меры проверки туристов, чтобы гарантировать соответствие целей визита заявленным. «Мы не дискриминируем какую-либо национальность. Однако мы должны быть строги к тем, кто занимается нежелательной деятельностью, особенно связанной с вопросами безопасности», – заключил министр.