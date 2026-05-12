Египет решил подготовить новую систему въезда для туристов и отменить бумажные визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале со ссылкой на министра туризма страны Шерифа Фатхи.

Заполнение бумажных иммиграционных карт он назвал проблемой. По словам Фатхи, на смену готовится система въезда на основе штрихкодов. Новшество хотели ввести еще в конце января, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в переходный период.

Министр также отметил, что Египет в настоящее время стремится нарастить число авиарейсов и устраняет процедуры, мешающие беспрепятственному въезду отдыхающих в страну.

Ранее стало известно, что российские туристы заняли первое место по посещаемости одного курорта Египта. Речь идет о Шарм-эш-Шейхе.