Чем привлекают отдыхающих курорты Беларуси

До первых летних дней остается еще несколько недель, а в большинстве курортных учреждений Беларуси уже практически не осталось свободных мест.

Глава национального центра по санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский констатировал в беседе с репортерами, что "путевки забронированы или выкуплены на более чем 95 процентов". Поэтому, предупредил чиновник, на слова которого ссылается БЕЛТА, "на данный момент выбор уже будет единичный".

Уже стало известно, что в более сотне санаториев Беларуси этим летом отдохнут около шестисот тысяч человек. При этом он дал понять, что, как и прежде, стоимость номера будет дифференцироваться в зависимости от комфорта, добавив, что в летний период - самый высокий спрос, поэтому цены будут выше.

Как уже информировал "СОЮЗ", комплексные процедуры в оздоровительных центрах Синеокой, судя по их ежегодным аншлагам за счет не только местного населения, подтверждают и их международную конкурентоспособность.

При этом повышенное внимание уделяется в республике и восстановлению здоровья подрастающего поколения. Только в минувшем году около 400 тысяч мальчишек и девчонок отдохнули в лагерях различного профиля. Причем из шести тысяч детских учреждений полторы тысячи рассчитаны на круглосуточное пребывание, а около 4,5 тысячи - на дневное посещение.

Кстати, организаторы оздоровительных программ в Синеокой выделяют несколько престижных санаториев. Среди них высокую оценку заслуживает регулярно санаторий Радон в городе Барановичи, лечение в котором осуществляется на основе и сапропелевых грязей. А на берегу озера Нарочь в Минской области гостей ожидает выбор целого комплекса процедур от грязелечения и ингаляций до цветотерапии и криотерапии.

Многие отдыхающие дают высокую оценку и достоинствам курортного центра "Боровое УДП РБ", в котором прошла масштабная реконструкция. Одно из его главных преимуществ - бассейн с минеральной водой, гейзерами и каскадами, который могут посещать все отдыхающие без ограничений.

А вот санаторий "Юность", рассчитанный почти на три сотни мест, находится всего в тридцати минутах езды от белорусской столицы, на берегу Заславского водохранилища. Для детей здесь предусмотрен игровой клуб, а для взрослых отдыхающих - безлимитный бассейн, видеотека и спортивный зал.