S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров

В Новосибирске авиакомпанию S7 Airlines привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

© tourdom.ru

Инцидент произошел в феврале во время выполнения рейса из Пхукета в Иркутск. Из-за отложенного вылета пассажиры провели в ожидании более 18 часов. По данным надзорного ведомства, авиакомпания не выполнила обязательные требования авиационных правил: людям несвоевременно предоставили питание и напитки, а также не организовали размещение в гостинице для отдыха во время длительной задержки.

По итогам проверки по инициативе транспортного прокурора перевозчик был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством требований, совершённое повторно). Компании назначен штраф в размере 35 тыс. руб.

Подобные нарушения фиксируются и у других российских перевозчиков. В частности, авиакомпания «Победа», по данным прокуратуры, может получить штраф в размере 30 тыс. руб. за инцидент в декабре: рейс Минеральные Воды – Москва был задержан по техническим причинам на 23 часа, однако пассажирам, вопреки авиационным правилам, не обеспечили питание и не предоставили гостиницу.

Как отмечают в надзорных органах, несмотря на строгую квалификацию нарушений, подобные дела на практике чаще всего завершаются относительно небольшими штрафами.