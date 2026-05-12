В аэропорту Антальи изменились правила для индивидуальных туристических трансферов

В аэропорту Антальи вводится новая система организации индивидуальных туристических трансферов. Об этом сообщает региональное представительство TÜRSAB.

Согласно обновленным правилам, компаниям, выполняющим частные перевозки пассажиров, больше не разрешат свободную парковку микроавтобусов и VIP-автомобилей у Терминала 2. Транспорт будут направлять к Терминалу 1, который расположен примерно в 10–15 минутах езды от зоны прибытия международных рейсов.

Ранее схема работы была иной: туристов, заказавших индивидуальный трансфер, встречали непосредственно у выхода из терминала и сопровождали к автомобилям, находившимся в непосредственной близости.

При этом с 12 мая прибывающих пассажиров станут направлять в специально организованную зону встречи рядом с пунктом TÜRSAB за пределами Терминала 2. Представители трансферных компаний будут идентифицироваться по корпоративной символике, без использования персональных табличек с именами.

После встречи с туристами сотрудники компаний свяжутся с водителями, ожидающими на парковке Терминала 1. Те, в свою очередь, должны будут подъезжать в специально обозначенную «зеленую зону» у Терминала 2 для посадки пассажиров.

Отметим, что время ожидания подачи автомобиля может составить от 10 до 20 минут.