Анталья ставит рекорды и теряет щедрых гостей

Высокая стоимость отдыха и участившиеся случаи недобросовестного сервиса заставляют российских путешественников менять свои привычки на курортах Антальи. Согласно данным представителей местного турбизнеса, отдыхающие стали гораздо расчетливее: эпоха импульсивных трат и щедрых покупок уходит в прошлое.

Основной причиной экономии стал резкий скачок цен на проживание, питание в ресторанах, экскурсионные программы и транспорт за последние два года. Помимо финансового фактора, на желание туристов тратить деньги влияет негативный климат в торговых зонах. Отдыхающие всё чаще выражают недовольство навязчивым маркетингом, завышенными ценниками для иностранцев и риском столкнуться с мошенничеством.

Сейчас россияне предпочитают заранее планировать бюджет и минимизировать дополнительные расходы, стараясь не выходить за рамки оплаченных услуг отеля, сообщает РИА Новости. Эксперты предупреждают: если дисбаланс между растущей стоимостью и качеством обслуживания сохранится, Турция рискует потерять часть турпотока, который может переориентироваться на более доступные альтернативные направления.