Студентка из РФ поделилась впечатлениями о Китае

Путешествия в Азию без визы стали одним из самых востребованных направлений у россиян. Люди отправляются за границу по разным причинам: кто-то хочет восстановить силы, другие ищут новых впечатлений и стремятся расширить кругозор. Иногда возникает желание оказаться в месте, где все кардинально отличается от привычного уклада, сообщает «ФедералПресс».

Россиян привлекает безвиз

Студентка из Ярославской области Полина Лысанова вместе с подругами решила отправиться в страну с непривычной для них культурой и менталитетом – Китай. Девушка призналась, что поездка не была ее давней мечтой или целью.

Главным стимулом выбрать именно Поднебесную стал безвизовый режим для российских туристов, действующий с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го. Каждый обладатель обычного загранпаспорта может находиться в Китае до 30 дней без визы.

«Страну стало не так трудно посетить, поэтому я подумала: «Почему бы и нет?» – рассказала Полина 76.ru.

Что вызвало беспокойство

Девушки провели в Китае десять дней – со 2 по 12 апреля. Первую половину времени они отдыхали в Пекине, оставшиеся шесть дней – в Шанхае.

Единственное, что вызывало беспокойство перед поездкой, – долгий перелет. Прямой рейс из Москвы до Пекина длится девять часов, а с пересадками время в пути может достигать двенадцати. Туристки выбрали вариант без пересадок. По прибытии они обнаружили, что в Китае теплее, чем в России, но погода оказалась переменчивой: часто шли дожди, и при этом иногда было по-настоящему жарко. Девушкам приходилось выходить то в футболках, то в куртках.

Чем запомнился Пекин

Полина отметила, что улицы Пекина, особенно в центре, довольно чистые. У местных жителей действуют строгие правила сортировки мусора, повсюду установлены контейнеры для раздельного сбора.

Благодаря дисциплине китайцев и доступности баков в городах удается поддерживать порядок. Путешественница добавила, что за все время они ни разу не встретили на улицах бездомных или бродячих животных – по крайней мере, в центре города их точно нет.

Приятным сюрпризом стала стоимость проезда в метро. Максимальная цена за дальний маршрут составляла восемь юаней (около 88 рублей), а обычная поездка обходилась примерно в четыре юаня – такую сумму в России порой отдаешь за автобус.

Местные жители, по наблюдениям Полины, относятся к русским туристам доброжелательно. Главной проблемой стал языковой барьер: китайцы не знают ни русского, ни английского. Иногда от некоторых можно было услышать пару фраз по-русски, но английский у них практически отсутствует. Девушки заранее понимали, куда едут, и были готовы пользоваться переводчиком, однако он не всегда корректно передавал их мысли. Из-за этого возникало несколько забавных ситуаций с пониманием друг друга, поэтому пришлось выучить несколько базовых фраз на китайском. В очередях в кафе и магазинах они успели познакомиться как с местными ровесниками, так и с туристами из Испании, расспрашивая друг друга о родных странах и жизни там.

К концу путешествия девушки пришли к выводу, что китайцы – очень свободолюбивый народ. Они не стесняются того, что русским кажется странным, и не оглядываются на чужое мнение. Например, выпускать газы на публике для них абсолютно нормально, тогда как в России это считается неприличным.

Одной из главных целей поездки была Великая Китайская стена. Апрель и май – идеальное время для ее посещения, потому что повсюду цветет сакура, делая виды невероятно живописными. Правда, из-за огромного количества туристов было сложно передвигаться, слушать экскурсию и делать хорошие снимки. Тем не менее впечатления остались незабываемыми. Входной билет на стену обошелся в две тысячи рублей, а с учетом еды и подъемников итоговая сумма выросла до четырех тысяч.

Помимо Китайской стены, в Пекине девушки посетили «Запретный город» – крупнейший дворцовый комплекс в мире, где с 1420 по 1912 год жили императоры династий Мин и Цин. Его территория площадью около 72 гектаров включает 980 зданий, окруженных рвами и десятиметровыми стенами. Название пошло из-за запрета простым людям приближаться к комплексу, но теперь там проводят экскурсии. Также они побывали в тематическом парке Universal Studios Beijing, посвященном голливудским франшизам: здесь есть зоны «Гарри Поттера», «Кунг-фу Панды», «Трансформеров» и другие.

Что запомнилось в Шанхае

В Шанхае туристки много гуляли по городским рынкам, в том числе по старейшему базару Юйюань, где можно купить шелк, традиционный чай и расписные веера.

Они также посетили набережную Вайтань, Оранжерейный сад и съездили в старинный город на воде Чжуцзяцзяо, который туристы прозвали «китайской Венецией». Один из вечеров девушки провели в популярном ночном клубе INS Building – шестиэтажном здании, где собирается местная молодежь. Вход стоил около 3,5 тысячи рублей, причем это была именно входная плата, а напитки оплачивались отдельно. В подарок дали два бесплатных коктейля, но они не произвели впечатления, и в целом поход в клуб не очень порадовал.

Гастрономический Китай

Национальная кухня Китая русских девушек не впечатлила. Еда казалась очень острой: перец добавляют везде, даже если заранее просишь официанта не класть много. Непривычному человеку есть такие блюда сложно.

В основном туристки покупали в магазинах готовую еду европейского типа либо питались длинными китайскими пельменями-дамплингами и обычной лапшой. На рынках много жареных скорпионов, сверчков, личинок и сороконожек. Помимо экзотики, продают фрукты и ягоды, например, 100 граммов клубники стоили около 200 рублей.

Сами девушки не рискнули пробовать насекомых, хотя они продаются повсеместно. Один скорпион или сороконожка обходится примерно в 20 юаней (250 рублей). При этом Полина ни разу не видела, чтобы кто-то их покупал.

В какую сумму обошлось путешествие

Весь отпуск, включая перелет, жилье, развлечения и покупку сувениров, обошелся почти в 140 тысяч рублей. Часть суммы была заранее отложена специально на шопинг – девушка купила много одежды и разных безделушек.

Полина заявила, что определенно съездила бы в Китай еще раз, назвав отдых достаточно бюджетным: запланированная сумма потрачена полностью, и никаких неожиданных перерасходов не случилось.

Для 21-летней туристки это было первое путешествие в Азию. В будущем она мечтает посетить Японию, но, по ее наблюдениям, такая поездка обойдется в разы дороже.