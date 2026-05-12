Заработал безвиз с Саудовской Аравией: когда стоит ждать запуска туров

Безвиз между Россией и Саудовской Аравией заработал с 11 мая. Однако воспользоваться им российским туристам в составе организованных групп пока не получится: Минэкономразвития продлевает действие мартовских рекомендаций не продавать туры в страны Персидского залива. Когда появятся первые пакетные туры и каковы перспективы направления, рассказали в АТОР.

Как работает безвиз между странами

Для поездки в Саудовскую Аравию российским гражданам теперь достаточно загранпаспорта – виза больше не нужна для туристических, гостевых и деловых поездок. Исключение – работа, учеба, хадж и умра: здесь по-прежнему требуется отдельное разрешение. Находиться в стране можно до 90 дней в году (как непрерывно, так и суммарно).

В Минэкономразвития ожидают, что безвизовый режим даст серьезный импульс взаимному туристическому потоку. По оценке ведомства, прирост может составить 30–50 % – по аналогии с другими странами, где такой порядок уже действует.

Авиаперевозки

Рейсы из столицы Саудовской Аравии в Москву уже появились в системах бронирования. Лоукостер Flynas планирует начать полеты с 29 мая. В июне перевозчик поставит в расписание несколько рейсов, а с июля – уже стабильные 4–5 в неделю. Билет в одну сторону обойдется минимум в 25 тысяч рублей, но без учета багажа.

Национальная авиакомпания Saudia заявляет о старте со 2 июля. Билеты у нее дороже – от 33,8 тысячи рублей в одну сторону, однако багаж уже включен в стоимость.

«То, что перевозчики верят и ставят рейсы, говорит о том, что они рассчитывают на коммерческую загрузку, иначе бы они этого не делали. Тем более что время полета увеличилось из-за облета иранского пространства», – прокомментировал вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

Саудовские туристы уже бронируют лето в России

В одном из крупных российских туроператоров подтвердили: заявки от туристов из Саудовской Аравии на летний сезон уже поступают. Настоящий всплеск интереса во въездном направлении случился еще в декабре, после анонса взаимного безвиза.

Весной из-за кризиса на Ближнем Востоке и отмены рейсов заезды не состоялись. Тем не менее заявки на период начиная со второй половины июня есть, и в компании надеются, что поездки все же состоятся.

Когда россияне поедут в Саудовскую Аравию

Что касается выездного туризма из России в Саудовскую Аравию, то летом направление вряд ли будет популярным – в королевстве слишком жарко, и туристический поток традиционно оживает ближе к зиме. Вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян считает, что осенью интерес россиян вполне может стать реальным. По его словам, с полноценным безвизовым режимом Саудовская Аравия будет востребована, однако прогнозировать продажи пока рано.

Стоимость недельного тура в Саудовскую Аравию начинается от 2 тысяч долларов, например, одна ночь в пятизвездочном отеле на Красном море может достигать 400 долларов. Тем, кто хочет сэкономить, стоит рассмотреть Эр-Рияд или Джидду – там цены ниже.