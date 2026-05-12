Туристам рассказали, за что могут аннулировать шенгенские визы

Российские туристы могут лишиться шенгенской визы в Грецию, если они нарушат правила первого въезда и основного пребывания в стране. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Он пояснил, что если турист получил греческую визу и поехал в другую страну, то визу могут аннулировать прямо в ходе поездки, и больше ее получить будет нельзя.

Мурадян отметил, что правила первого въезда и проживания проверяются очень строго. Власти европейских государств — эффективно отслеживают все перемещения, особенно на самолетах.

Вице-президент АТОР рассказал, что визы в Грецию рассматриваются в течение всего 10–15 дней, однако власти очень внимательно следят за соблюдением визовых правил. Сейчас гражданам РФ выдают только однократные визы, что стало дополнительной нагрузкой для консульств и визовых центров.

18 марта сообщалось, что количество выданных россиянам в январе–марте многократных шенгенских виз (мультивиз) сократилось на 90 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.