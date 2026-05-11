У легких на подъем туристов появился шанс отправиться в Таиланд по выгодной стоимости. Времени на принятие решения совсем немного, вылетать из Москвы на курортный остров Пхукет нужно уже завтра вечером, 12 мая.

Билеты на рейс «Аэрофлота» обойдутся в 8,7 тыс. руб., перевозка чемодана входит в стоимость (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 11 мая. – Ред.).

За покупкой билетов по указанной цене онлайн-агрегаторы переадресуют к билетным агентам. На сайте «Аэрофлота» существенно дороже – 41 тыс. руб., включая багаж.

Очевидно, дешевизна у агентов объясняется распродажей остатков из туроператорской квоты на рейсе. Интересно, что в первой половине дня билеты стоили 17,5 тыс. руб., к 17:00 расценки опустились до 13,1 тыс., а к 18:00 – до 8,7 тыс. Это наглядно показывает, как работает динамическое ценообразование: чем ближе к вылету, тем активнее спрос на еще остающиеся места стимулируют скидками.

Возвращаться с Пхукета в Москву прямыми рейсами «Аэрофлота» выгоднее всего 22, 23 мая или в даты с 25-го числа и до конца месяца: обратные билеты обойдутся в 43,8 тыс. руб., включая перевозку чемодана. Таким образом, цена маршрута round trip составит 52,5 тыс. руб.

Выбирать перелет с Пхукета в российскую столицу иностранными авиакомпаниями, если рассматривать дату 22 мая, вряд ли целесообразно. Экономия на рейсе Etihad, например, составит не более 5 тыс. руб., при этом придется делать стыковку в аэропорту Абу-Даби – есть риски сбоев в расписании из-за нестабильной геополитической ситуации в Ближневосточном регионе.