Жара меняет привычки путешественников

Мировые СМИ описывают новый тренд: экстремальная жара начинает менять привычки туристов. Все больше путешественников стараются избегать поездок в Южную Европу в июле и августе, предпочитая отдых в межсезонье или более северных странах.

Как пишет Skift со ссылкой на представителей европейской туриндустрии, туристы все чаще жалуются на слишком высокие температуры в Испании, Италии и Греции. В разгар лета воздух там нередко прогревается выше 40 градусов, а прогулки по городам и экскурсии становятся некомфортными.

На этом фоне растет спрос на поездки весной и осенью. Туристы выбирают апрель, май, сентябрь и октябрь – когда погода остается теплой, но уже нет изнуряющей жары и огромных очередей. Одновременно увеличивается интерес к более прохладным направлениям – например, Скандинавии, северу Франции, Шотландии и Прибалтике.

По данным европейских туроператоров, часть туристов начала осознанно избегать юга Европы летом после рекордной жары последних лет и новостей о лесных пожарах. Особенно это касается семей с детьми и пожилых путешественников.

Эксперты считают, что климатический фактор постепенно становится одним из ключевых для туризма. Некоторые аналитики уже говорят о «перераспределении высокого сезона»: если раньше пик поездок приходился на июль и август, то теперь турпоток начинает смещаться на более комфортные месяцы.

Впрочем, для российского рынка этот тренд пока выглядит неочевидным. Самые популярные зарубежные направления у россиян летом – Турция и Египет – как раз относятся к числу наиболее жарких. Да и внутри страны туристы традиционно выбирают Сочи, Анапу и другие южные курорты, где температура в пик сезона тоже нередко превышает 35 градусов.

Россияне в основном выезжают в отпуск в июле и августе, в силу целого ряда причин это самые популярные месяца для отдыха. Тем не менее в последние годы появилась категория туристов, которая сознательно планирует поездки весной и осенью. Как правило, их цель – сэкономить и избежать толп на пляжах и у достопримечательностей.