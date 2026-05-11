Как обстоят дела с мазутом в Нячанге на самом деле

В тг-каналах и прессе появились сообщения о нефтепродуктах на пляжах в Нячанге, ближайших островах и на курортах Камрани. Персонал отелей не советует туристам купаться в море, и заплатившие за туры сотни тысяч рублей россияне вынуждены сидеть в отелях, утверждает Shot.

На самом деле все происходящее не так страшно: судя по откликам наших подписчиков и комментариям в соцсетях, сплошного загрязнения нет. По всей видимости, выбросы действительно были, но незначительные: море сначала раскидало небольшое количество мазута на большой площади, а затем волны и песок скрыли эти следы.

Неприятные находки в виде черных комочков или маленьких камушков стали находить несколько дней назад: кто-то перемазался, другие же туристы даже не сталкивались с этим. В чатах, посвященных Вьетнаму, предположили, что нефтепродукты могли попасть в море при очистке резервуаров какого-либо судна или была утечка в одном из портов.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» написали, что сейчас отдыхают на Центральном пляже – «в районе "Лотоса" мазут не замечен». Похожие отклики были и в других пабликах. При этом одной из туристок не повезло: где-то она все-таки испачкала и ноги и кроксы.

Следы выбросов туристы также находили на берегу на севере и юге Нячанга. Были жалобы на загрязненный пляж и на острове Хон-Че, что расположен напротив города, где волны оставили в пляжной зоне россыпь мазутных капель.

Из курортного района Камрань, южнее Нячанга, наша подписчица прислала видео – сегодня у Amiana Resort чистый пляж и прозрачное море у берега.

«Отель Riviera Beach – даже намека нет на мазут», – также отчитались на «Крыше ТурДома».

Хотя, справедливости ради, туристы в соцсетях рассказывали о появлении нефтепродуктов у отелей. Кое-где даже появилось объявление на берегу на русском языке, что обнаружены следы гудрона и не стоит ходить босиком и купаться.

