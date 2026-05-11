Туристы отреагировали на безвиз с Саудовской Аравией

После того как между Россией и Саудовской Аравией официально вступил в силу безвизовый режим, телеграм-канал «Крыша ТурДома» спросил у подписчиков, есть ли у них планы отправиться в эту страну. За 5 часов в опросе приняли участие 1179 человек, и, судя по первым результатам, новость не вызвала у аудитории ажиотажа.

На вопрос «Хотите посетить Саудовскую Аравию?» 29% ответили: «Возможно. Пока присматриваюсь». Однако почти столько же респондентов либо прямо заявили, что страна их не интересует (26%), либо признались: «Не знаю – не понимаю, что там делать» (25%).

В комментариях пользователи часто сравнивали направление с другими странами Ближнего Востока – и не всегда в пользу Саудовской Аравии.

«Только Дубай», – лаконично написала одна из подписчиц.

Другой участник обсуждения заметил:

«Иран красивее».

Часть аудитории вспоминала о строгих местных правилах.

«Там с алкоголем туго. Не прибухнуть», – пошутил один из комментаторов.

Другие отмечали, что страна прежде всего ассоциируется с религиозным туризмом и хаджем.

При этом среди подписчиков нашлись и те, кто уже был в Саудовской Аравии и остался под впечатлением.

«Очень красивая страна, с удовольствием поеду снова и всем друзьям рекомендую», – написала Karina.

Особенно эмоциональным оказался отзыв подписчицы Ирины Засыпкиной:

«Это удивительная страна. Побывать там словно слетать на Татуин из "Звездных войн"».

По ее словам, поездка оставляет ощущение «другой планеты» и совершенно непривычной среды.

Тем не менее в последние годы Саудовская Аравия активно продвигает себя как туристическое направление. Среди наиболее известных достопримечательностей – древний город Аль-Ула с пустынными ландшафтами и скальными памятниками, исторический район Ат-Тураиф под Эр-Риядом, внесенный в список ЮНЕСКО, а также футуристический мегапроект NEOM на берегу Красного моря.

Страна также делает ставку на событийный туризм. В Саудовской Аравии проходят этапы «Формулы-1», крупные боксерские поединки и футбольные турниры, выступают мировые звезды – от Дженнифер Лопес до Дэвида Гетты. Одновременно власти развивают новые пляжные курорты на Красном море, рассчитывая конкурировать с ОАЭ и Египтом за обеспеченных туристов.

Ранее «ТурДом» сообщил о вступлении в силу безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией. При этом прямых рейсов между нашими странами пока нет, а МИД РФ оставил в силе рекомендацию воздержаться от поездок в регион на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Тем, кто пока не понимает, чем именно может заинтересовать Саудовская Аравия, редакция рекомендует прочитать большой репортаж о презентации туристических возможностей и проектов Саудовской Аравии на Красном море.