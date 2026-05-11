В Египте туристам напомнили о правилах при встрече с акулами

Перед началом летнего сезона экологи из администрации заповедников Красного моря напомнили о правилах поведения при встрече с акулами. Меры предосторожности связаны с ожидаемым появлением морских хищников у пляжей Хургады и Шарм-эль-Шейха. Советы отдыхающим появились в соцсетях и местной прессе.

Замечено, что акулы следуют за рыбой в потеплевших водах, а также нередко сопровождают суда с баранами и другой живностью, которые традиционно идут в Египет к празднику Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Празднование в нынешнем году выпало на конец мая.

Меры безопасности касаются как тех, кто занимается снорклингом и дайвингом в открытой воде, так и находящихся на пляжах отелей.

«Оставайтесь в установленных зонах для купания отеля или рядом с рифовой стеной».

Еще одна рекомендация – «всегда полагайтесь на друзей: никогда не плавайте в одиночку». Туристов призвали сохранять спокойствие при встрече с акулой – «не паникуйте и медленно двигайтесь к берегу».

После череды нападений морских хищников на туристов в прошлом году власти Египта расширили инструкцию по безопасности, чтобы минимизировать риски для курортников. В частности, отельерам вменили в обязанность иметь сертифицированных спасателей, обучать персонал оказанию первой медицинской помощи и иметь моторные лодки в пляжных зонах. При заселении туристов должны предупреждать о правилах поведения в море, запрете прикармливать рыб, немедленном информировании сотрудников отелей об увиденных в море хищниках.

Для контроля над ситуацией после обнаружения сброса в море погибших животных с проходящих судов в районе курортов появились патрули.

Ранее TourDom.ru писал, что в Хургаде на пляже отеля Elysees Hotel акула атаковала россиянина: спасатели не сумели ему помочь, и молодой человек погиб.