Россиянам назвали страны, в которые не пустят без биометрического паспорта

Граждане России не смогут посетить Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию по заграничному паспорту старого образца без биометрических данных, сообщила юрист Галина Земскова.

Её слова приводит РИА Новости.

Франция также ввела соответствующий запрет, сделав исключение лишь для детей младше 15 лет и обладателей шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года.

Специалист пояснила, что с начала наступившего лета аналогичные ограничительные меры начнёт применять Финляндия.

По её словам, финские пограничники будут пропускать только несовершеннолетних, владельцев ранее полученного вида на жительство и обладателей действующих виз в рамках переходного периода до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что граждане России с 11 мая получают официальную возможность совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без оформления виз.