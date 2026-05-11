Хайнань без all inclusive: туристы удивляются, а китайцам так удобно

Если вы открыли поиск отелей на Хайнане и впали в ступор от того, что везде только завтраки — расслабьтесь, это нормально. Поначалу кажется, что тебя где-то обманывают: «Как так, это же курорт?!». На самом деле все просто: остров заточен под самих китайцев, а у них понятие об отдыхе радикально отличается от нашего «отельного» тюленизма.

Наш человек как привык? Заехал, упал на шезлонг, и чтобы до бара было не больше десяти метров. Китайцам же на месте не сидится. Им нужно с утра пораньше загрузиться в автобус и нестись смотреть храмы, термальные источники, джунгли — да что угодно, лишь бы была движуха и куча локаций для фото. Запирать такого туриста в стенах отеля на «все включено» — затея дохлая, он там просто со скуки умрет, отмечает автор канала «Рекомендую & Негодую».

К тому же, там еда на каждом шагу. Вечером улицы превращаются в один сплошной ресторан: морепродукты, какая-то невообразимая лапша, горы фруктов. И все это пахнет, шкварчит и стоит вменяемых денег. Зачем переплачивать за отельный ужин, когда под боком такая гастрономическая дичь? Китайцы обожают собираться огромными компаниями, заказывать гору блюд на крутящийся стол и пробовать все подряд. Формат шведского стола тут просто проигрывает по атмосфере.

Конечно, найти All inclusive можно, если очень хочется. Всякие тяжеловесы типа Sheraton или Marriott в Ялонг Бэй предложат вам полный пансион, но готовьте кошелек — ценник там будет конский. И, скорее всего, это будет не привычный безлимит, а скучноватое меню в ресторане.

Короче, не ищите вы это «все включено». Берите нормальные завтраки, а на обед и ужин идите в город. И денег сэкономите, и реально почувствуете, что вы в Азии, а не в стерильном инкубаторе.

Как ранее писал «ГлагоL», самые комфортные месяцы для отдыха на Хайнане — апрель и ноябрь. Зимой сюда тем, кто не любит жару, а летом — самым рисковым. До Саньи из Москвы летает прямой рейс.