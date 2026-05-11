Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну

Россияне с 11 мая текущего года могут отправиться в Саудовскую Аравию без виз. Как пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы работающей в королевстве компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммеда аль-Джасема, это поможет привлечь в королевство больше туристов.

© Lenta.ru

Граждане России благодаря взаимному соглашению двух стран об отмене визовых требований, смогут посещать Саудовскую Аравию с целью туризма, находясь там до 90 дней.

«Курорты Красного моря, которые могут стать альтернативой поездкам в приевшийся Египет, где туристов не всегда устраивает сервис, или в Эмираты, где нет такого природного разнообразия», — добавил Мухаммед аль-Джасем.

Мухаммед аль-Джасем также считает, что отмена виз увеличит и поток граждан Саудовской Аравии в Россию, которые в последние годы часто интересуются турами в российские города.