Сколько стоят туры в Паттайю и на Пхукет

Бюджетные варианты отдыха в Таиланде с вылетом из Москвы появляются в системах бронирования сразу после майских праздников. Недельный тур на двоих можно приобрести всего за 90 тыс. руб. – по 45 тыс. на человека.

Например, за эту сумму предлагается турпакет на 8 дней с вылетом 11 мая и размещением в The Jomtien Twelve 3*. Этот экономичный отель расположен в Паттайе всего в 30 м от моря. За 91 тыс. в те же даты доступны туры в Phuphaya 3* и Wiz Hotel Pattaya 3* на том же курорте, в стоимость включены завтраки.

На Пхукете минимальная стоимость тура на 8 ночей составляет 107 тыс. руб. на двоих. Например, столько стоит отдых в On Hotel Phuket 3*, который находится в 200 м от пляжа Карон.

При этом в начале июня аналогичные предложения заметно дорожают. По данным сервиса Tourvisor, стоимость тура в The Jomtien Twelve с вылетом из Москвы 1–2 июня увеличивается на 44% – до 130 тыс. руб. Отдых в On Hotel Phuket с 3 июня обойдется уже в 145 тыс., что на 36% выше майской цены.

Однако при бронировании популярных отелей на Пхукете экономия за счет переноса дат поездки возможна далеко не всегда. Во многих объектах размещения цены с середины мая до начала июня почти не меняются.

К примеру, недельный тур в Karon Princess 3* с вылетом 12 мая стоит 150 тыс. руб., а с 5 июня – 170 тыс. Семь ночей в Centara Karon Resort 4* с отправлением из Москвы 12 мая обойдутся в 160 тыс. руб., а в первые дни лета – лишь на 10 тыс. дороже. Похожая ситуация наблюдается и с Le Meridien Phuket Beach Resort 5*: стоимость отдыха там вырастает примерно на 20 тыс.

Практически без изменений остается и цена недельного тура в Thavorn Palm Beach 4* – от 217 до 227 тыс. руб. вне зависимости от даты вылета – 12 мая или 1 июня.

Ранее «ТурДом» писал, что в Египте в середине мая можно отдохнуть неделю за 38 тыс. руб. за одного человека, а во Вьетнаме – за 60 тыс.