Слетать на Мальдивы можно вдвое дешевле

В системах онлайн-бронирования замечены недорогие билеты на Мальдивы из российской столицы. Их анонсировала авиакомпания Centrum Air.

Предложение для легких на подъем туристов. Отправляться в Мале нужно уже завтра, 11 мая, обратно – 17-го, так что на курорте получится провести чуть менее недели. Стоимость – 43 тыс. руб., доплата за багаж 8 тыс. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 20:00 10 мая. – Ред.).

Пересадка на маршруте туда в Ташкенте – около 5 часов, при возвращении в Москву – длительная, 17,5 часа, так что желательно заранее забронировать в столице Узбекистана гостиницу.

Время в пути на прямом рейсе «Аэрофлота» значительно меньше – 9 часов в каждую сторону. Однако цена в те же даты вылетов вдвое выше – 85,5 тыс. руб., а с учетом перевозки чемодана – 102,4 тыс.

Стыковочные рейсы из Москвы на Мальдивы есть также у арабских перевозчиков. Тарифы ниже, чем у «Аэрофлота», но выше, чем у узбекского перевозчика, – от 55 тыс. руб. с ручной кладью или 63 тыс. с багажом. Однако, выбирая перелеты через ближневосточные хабы, туристам нужно учитывать риски сбоев в расписании из-за нестабильной геополитической ситуации в регионе.