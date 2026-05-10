Турист, у которого сорвался отпуск из-за мобилизации, требует вернуть деньги

Московские суды уже не первый год разбираются с историей семьи, которая в 2022 году не смогла улететь на отдых в Турцию. Истцы утверждают, что их не выпустили за границу из-за частичной мобилизации.

© tourdom.ru

30-летний житель Москвы и его мама купили путевку 23 сентября 2022 года, а вылет был запланирован на 28-е число. Официального запрета на выезд всех военнообязанных в тот период не было, но мужчина утверждает, что в аэропорту Внуково его отказались пустить на рейс, пишет «МК».

Поездка сорвалась, и семья потребовала вернуть стоимость тура – 295,6 тыс. руб. Компания оставила претензию без ответа, и клиенты обратились в суд. Во время разбирательства представитель турфирмы (ее название издание не называет) заявил, что истцы должны были знать об ограничениях, поэтому полное возмещение им не положено. Предложили вернуть только около 37 тыс. руб., то есть сумму за вычетом фактически понесенных расходов.

Симоновский суд Москвы с этим не согласился и обязал вернуть семье полную стоимость тура. Решение было обжаловано в Московском городском суде, и тот встал на сторону ответчика. По мнению апелляционной инстанции, уважительной причиной для отказа от тура считается призыв на службу по мобилизации. Мужчину в тот период не призвали, а запрет на выезд за границу, даже если бы он вводился, не может быть основанием для полной компенсации. В итоге сумма выплат снизилась примерно в 8 раз от заявленной в иске.

Истцы подали кассационную жалобу и в этот раз доказали свою правоту: у мужчины не было физической возможности отправиться в поездку. Кроме того, суд усомнился в расчетах турфирмы о понесенных расходах. В итоге предыдущее решение было отменено и дело направлено на новое рассмотрение обратно в Мосгорсуд.